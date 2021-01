Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un club prestigieux prêt à relancer l’avenir de Draxler ?

Publié le 30 janvier 2021 à 20h15 par D.M.

Julian Draxler se dirige vers un départ du PSG cet été et plusieurs clubs seraient prêts à se l’offrir notamment en Allemagne. Vainqueur de la dernière Ligue des champions, le Bayern Munich, un temps intéressé, pourrait revenir à la charge.

Malgré sa puissance financière, le PSG n’échappe pas aux répercussions de la crise sanitaire. Le club parisien a été fortement fragilisé et Leonardo tenterait de récolter 60M€ lors de ce mois de janvier grâce à la vente de joueurs. Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye ou encore Julian Draxler seraient concernés par un possible départ, mais comme annoncé par L’Equipe , il ne devrait y avoir aucun départ cet hiver. Certains éléments refuseraient en effet e quitter le PSG lors de ce mois de janvier. C’est notamment le cas de Julian Draxler, sous contrat jusqu’en juin prochain et qui ne fait pourtant pas partie des premiers choix de Mauricio Pochettino.

Le Bayern Munich prêt à relancer le dossier Draxler ?