Mercato - OM : Jacques-Henri Eyraud doit-il quitter la présidence de l'OM ?

Publié le 31 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Désireux de voir partir Jacques-Henri Eyraud, des supporters de l’OM ont semé le chaos à la Commanderie ce samedi. La rupture est totale entre le président et les fans olympiens, de quoi relancer le débat concernant la présence de JHE à la tête du club.

L’OM devait tenter de se relancer samedi soir (21h) face au Stade Rennais, après un début d’année plus que compliqué pour les hommes d’André Villas-Boas, mais cette rencontre comptant pour la 22e journée de Ligue 1 n’a pas eu lieu. Quelques heures auparavant, de violents incidents ont en effet éclaté à la Commanderie, et le bilan est lourd. Plusieurs centaines de supporters ont mené une action coup de poing devant le centre d’entraînement de l’OM, tandis que certains individus sont parvenus à entrer à l’intérieur de l’enceinte sportive. Arbre brûlé, tags hostiles contre la direction et plus particulièrement Jacques-Henri Eyraud, jets de fumigènes, bus caillassé, voitures et mobiliers détériorés… Les supporters ont fait du dégât, et le pire a été évité puisque les joueurs et André Villas-Boas sont parvenus à s’enfuir après que certains d’entre eux aient tenté de nouer un dialogue impossible.

Eyraud, stop ou encore ?