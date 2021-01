Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une surprise signée Leonardo dans le sprint final ? La réponse !

Publié le 31 janvier 2021 à 18h30 par A.C.

Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, semble être à l’affût de la moindre occasion en cette fin de mercato hivernal.

C’est presque la fin. Dans quelques heures, le mercato fermera ses portes et le Paris Saint-Germain a traversé un mois de janvier plutôt calme. Il y a eu le changement d’entraineur, avec le départ de Thomas Tuchel, mais l’effectif en lui-même n’a pas vraiment été modifié. Pourtant, Mauricio Pochettino aimerait bien avoir quelques renforts. Un en particulier. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le nouveau coach du PSG aimerait retrouver son ancien protégé Dele Alli. Il faut dire que ce dernier traverse un véritable calvaire avec José Mourinho à Tottenham, où son temps de jeu a littéralement chuté. Ce dossier semblait bien parti pour le PSG, puisque Le Parisien a récemment évoqué des négociations avancées pour Alli, mais finalement ce dossier ne devrait pas évoluer en faveur de Leonardo.

Ça bloque toujours pour Dele Alli

Car Tottenham ne semble pas vraiment enclin à laisser filer Dele Alli au cours de ce mercato hivernal. Même si cela arrivait d’ailleurs, les Spurs souhaiteraient d’abord avoir un remplaçant en main ! C’est en tout cas ce qu’assure encore récemment The Daily Mirror . D’après les informations du tabloïd britannique, un départ d’Alli serait envisagé par Tottenham, seulement en cas de retour de Christian Eriksen. Ce dernier, qui a quitté le club londonien il y a seulement un an, a d’ailleurs également été lié au Paris Saint-Germain. Du côté de l’Italie, La Gazzetta dello Sport avait même évoqué plus tôt en ce mois de janvier une énorme opération, impliquant donc Alli et le PSG, mais également Tottenham, Christian Eriksen et l’Inter. Le Danois aurait filé en prêt à Londres, ce qui aurait libéré son ancien coéquipier, qui aurait à son tour poussé Leandro Paredes vers la sortie au PSG, direction Milan.

La renaissance d’Eriksen à l’Inter