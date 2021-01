Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise très sérieusement pour l’avenir de Neymar !

Publié le 31 janvier 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors que son contrat expirera le 30 juin 2022, Neymar serait désormais proche de prolonger son bail au Paris Saint-Germain. Et justement, l’international brésilien ne cache pas qu’il nourrit de grandes ambitions avec le club de la capitale.

Arrivé au PSG à l’été 2017, Neymar s’est peu à peu acclimaté à la vie parisienne. S’il souhaitait retourner au FC Barcelone lors de la session estivale des transferts 2019, le Brésilien s’est en effet rapidement remobilisé et est finalement devenu un tel un poisson dans l'eau à Paris. Ainsi, comme le 10sport.com vous l’annonçait l’été dernier, le joueur de 28 ans n’est plus du tout dans l’optique de quitter les pensionnaires du Parc des Princes. Bien au contraire, Neymar souhaite maintenant y prolonger son contrat expirant en 2022. Il l’a même publiquement fait savoir il y a quelques semaines au sortir du match de Ligue des Champions contre l’İstanbul Başakşehir au Parc des Princes : « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute », avait-il alors lâché.

La prolongation de Neymar serait imminente !

Les bases sont donc posées : après avoir voulu s’en aller il y a un an et demi, l’objectif de Neymar est désormais de prolonger son aventure dans la Ville Lumière . Sa prolongation est l’un des grands dossiers de Leonardo cette saison, au même titre que celle de Kylian Mbappé, lui-aussi en fin de contrat le 30 juin 2022. Cependant, si les discussions trainent en longueur avec l’international français qui souhaiterait encore s’accorder un temps de réflexion, le dénouement du dossier Neymar pourrait bien être imminent. En effet, le journaliste italien Nicolo Schira affirme ce dimanche que les discussions entre le natif de Mogi das Cruzes et la direction du PSG sont à à un stade très avancé dans l’optique du renouvellement de son bail, tout en précisant que ce nouveau contrat pourrait lui permettre de s’engager sur le long terme avec les champions en titre de Ligue 1. Ainsi, tout porte maintenant à croire que l’avenir de Neymar s’écrit au PSG, et ce pour de nombreuses années encore.

Neymar a pour objectif de gagner la Ligue des Champions avec le PSG !