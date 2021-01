Foot - PSG

PSG - Malaise : Les vérités de Neymar sur le gros échec contre le Bayern Munich !

Publié le 31 janvier 2021 à 16h15 par D.M.

Neymar est revenu sur la défaite du PSG en finale de la dernière Ligue des champions face au Bayern Munich le 23 août dernier.

Le PSG espérait devenir le deuxième club français à remporter la Ligue des champions. Après avoir renversé la situation face au Borussia Dortmund en huitième de finale, la formation entraînée alors par Thomas Tuchel avait éliminé au bout du suspense l’Atalanta en quart de finale avant de battre le RB Leipzig. Le 23 août dernier, le PSG avait rendez-vous avec le Bayern Munich et espérait marquer de son empreinte l’histoire du football français en soulevant la Coupe aux grandes oreilles. Mais le club de la capitale s’est incliné face à la formation allemande. Ancien joueur parisien, Kingsley Coman avait inscrit l’unique but de la rencontre (1-0).

« C’est quelque chose que je n’ai pas du tout aimé »