PSG - Insolite : L'énorme punchline de Pochettino... sur le petit pont de Di Maria !

Publié le 31 janvier 2021 à 4h30 par A.M.

Alors qu'Angel Di Maria a glissé un petit pont à Mauricio Pochettino durant l'entraînement, l'entraîneur du PSG s'est amusé de la situation.

Très actif durant les entraînements, Mauricio Pochettino n'hésite pas à prendre part à différents ateliers, notamment les toros. Ainsi, l'entraîneur du PSG était au premières loges pour admirer le magnifique geste technique de Neymar qui a glissé un petit pont à Xavi Simons. Mais malheureusement pour lui, Mauricio Pochettino a subi le même sort de la part d'Angel Di Maria. Une séquence filmée par les médias du club sur laquelle on voit le Fideo célébrer son petit pont sur son entraîneur. Invité à commenter cette scène, Mauricio Pochettino s'en amuse, mais n'hésite pas à prévenir Angel Di Maria, sur le ton de l'humour bien sûr.

«La prochaine fois c'est certain je tue Angel»

« Pour le PSG, chaque match est important et doit déboucher sur une victoire. Notre match le plus important c'est Lorient, puis Nîmes puis Marseille. [...] J'étais vraiment énervé (rires) sur le petit pont de Di Maria mais je suis heureux de participer aux entraînements. C'est important d'avoir cette relation avec les joueurs. Mais il y a des risques. La prochaine fois c'est certain je tue Angel », lâche-t-il avec le sourire au micro de PSG TV .