Foot - PSG

PSG : Un premier chox radical de Pochettino est validé !

Publié le 31 janvier 2021 à 5h00 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino semble avoir la volonté d'installer le duo Paredes-Verratti au milieu de terrain, Eric Rabesandratana valide ce choix.

Bien qu'il soit encore difficile d'entrevoir la patte Pochettino sur le jeu du PSG, le technicien a déjà pris plusieurs décisions tactiques avec notamment la volonté d'évoluer dans un 4-2-3-1. Et au milieu de terrain, Mauricio Pochettino semble privilégier le duo composé de Marco Verratti et Leandro Paredes qui permet une sortie de balle très propre. Idrissa Gueye, Ander Hererra ou encore Danilo Pereira semblent donc être les premières victimes de ce choix. Mais Eric Rabesandratana est satisfait.

«La paire Verratti-Paredes est imbattable»