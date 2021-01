Foot - PSG

PSG - Clash : Le nouveau tacle de Neymar au FC Barcelone !

Publié le 29 janvier 2021 à 23h45 par H.G.

Alors que Neymar retrouvera le FC Barcelone le 16 février prochain en Ligue des Champions, l’international brésilien du PSG s’est chargé d’adresser un petit tacle au club catalan ce vendredi sur Twitter.

Neymar et le FC Barcelone, c’est une histoire qui ne semble pas prête de s’arrêter. Arrivé au PSG en 2017, l’international brésilien souhaitait retourner en Catalogne en 2019, avant de finalement finir par être pleinement épanoui dans la capitale française depuis la saison dernière, au point où il aimerait y prolonger son contrat comme le10sport.com vous l’a révélé. Seulement voilà, malgré cette tendance, les noms de Neymar et du FC Barcelone sont souvent liés par la presse catalane. Cependant, le Brésilien a apporté une nouvelle preuve du fait qu’il n’envisage pas un retour dans son ancienne écurie.

Neymar like un tweet qui tacle le FC Barcelone et Josep Maria Bartomeu

En effet, ce vendredi, Neymar a posté un tweet anodin en apparence afin de discuter avec ses followers. « Les gars de BBB21 (série de télé-réalité brésiliennes NDLR) pleurent plus que… (continuez la phrase) », a écrit le joueur de 28 ans. De là, un grand nombre d’internautes ont répondu au numéro 10 du PSG, qui a s’est chargé de liker certains commentaires. Et parmi ces réponses en quelque sorte validée par Neymar, l’une d’elles est un petit tacle au FC Barcelone : « Bartomeu et le Barça », a écrit un internaute. Une réponse sur laquelle Neymar ne s’est pas privé de poser un petit like. De quoi lancer les hostilités avant la confrontation entre deux équipes le 16 février prochain à l’occasion des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.