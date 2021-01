Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mission de Leonardo va se compliquer pour cet international français !

Publié le 31 janvier 2021 à 15h30 par La rédaction

Le Bayern Munich aurait accéléré dans le dossier Upamecano et aurait rencontré ce jeudi les agents du défenseur, courtisé par de nombreuses équipes à l’instar du PSG. Ce dimanche, son représentant est sorti du silence est s’est prononcé sur son avenir.

Agé seulement de 22 ans, Dayot Upamecano est considéré par beaucoup comme l’un des futurs cadres de l’équipe de France. Le défenseur, qui a prolongé son contrat avec le RB Leipzig en juillet dernier jusqu’en 2023, s’épanouit sous les ordres de Julian Nagelsmann. Mais désireux de rejoindre un club plus huppé, le joueur devrait terminer la saison avec son équipe avant de changer d’air et donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. Plusieurs équipes auraient coché son nom à l’instar de Manchester United ou encore du PSG qui avait déjà tenté de l’attirer à Paris lors du dernier mercato estival comme le 10 Sport vous l’avait annoncé en juillet dernier. Mais ces dernières heures il a surtout été question de négociations avec le Bayern Munich. La formation allemande, qui devrait perdre David Alaba à l’intersaison, aurait accéléré dans ce dossier et aurait rencontré jeudi les agents d’Upamecano afin d’évoquer un avenir en Bavière. Un intérêt confirmé ce samedi par l’un des dirigeants du Bayern Munich.

Le Bayern Munich confirme des contacts avec le clan Upamecano

Directeur sportif du club bavarois, Hasan Salihamidzic a confirmé ce samedi qu’il suivait le joueur: « Nous nous intéressons à lui, nous avons rencontré son agent et nous avons eu une bonne conversation, professionnelle, et maintenant, voyons ce qu’il va se passer ». Gardien emblématique du Bayern Munich et prochain directeur général du club, Oliver Kahn a confirmé des contacts avec les agents de Dayot Upamecano, même s’il est conscient que la concurrence est forte dans ce dossier. « Nous sommes très optimistes. Le Bayern Munich est l'adresse numéro un du football européen pour de nombreux joueurs. Nous sommes en pourparlers avec ses agents, mais beaucoup d'autres clubs sont également intéressés » a déclaré l’ancien joueur dans des propos rapportés par Sky Sports . Ce dimanche, l’un des agents du joueur, Volker Struth a accepté de se prononcer sur l’avenir de Dayot Upamecano, qui dispose dans son contrat d'une clause libératoire fixée à 42M€..

« Nous déciderons bientôt »