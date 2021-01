Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est en grand danger dans ce dossier à 42M€ !

Publié le 31 janvier 2021 à 7h45 par H.G.

Alors que le PSG est sur les traces de Dayot Upamecano afin de renforcer sa défense centrale, le directeur sportif du Bayern Munich a confirmé ce samedi son intérêt à l’égard du Français évoluant au RB Leipzig.

Ses bonnes performances du côté du RB Leipzig ne sont pas passées inaperçues aux yeux des plus grands clubs européens. En effet, depuis plus d’un an maintenant, Dayot Upamecano est annoncé dans les viseurs des plus prestigieuses écuries européennes, comme le Bayern Munich ou le Real Madrid. Et comme le10sport.com vous l’a révélé le 21 juillet 2020, l’international français a également tapé dans l’oeil de Leonardo et du PSG. La prochaine session estivale des transferts pourrait d’ailleurs être synonyme de départ pour Dayot Upamecano puisqu’il aura alors une clause libératoire fixée à « seulement » 42 M€. Et visiblement, le Bayern Munich ne compte pas passer à côté de cette opportunité…

« Bien sûr, nous pensons à lui »