Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grande difficulté pour cet international français...

Publié le 30 janvier 2021 à 22h15 par A.D.

Le PSG et le Bayern seraient en concurrence pour le recrutement de Dayot Upamecano. Alors qu'il aurait organisé une réunion secrète avec les agents du jeune français, le club bavarois serait toujours en pole position pour boucler l'affaire.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG en pince pour Dayot Upamecano et a déjà entamé les contacts avec son entourage depuis cet été. Très en vue du côté du RB Leipzig, l'international français aurait également tapé dans l'oeil du Bayern. Et pour prendre les devants sur le PSG, le club bavarois, et en particulier son directeur sportif Hasan Salihamidžić, aurait programmé une réunion secrète avec les agents de Dayot Upamecano. Une entrevue qui aurait eu lieu ce jeudi de 16h à 19h30 selon Bild .

Le Bayern toujours en tête de course pour Upamecano ?