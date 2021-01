Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Avenir, salaire... Ce mystérieux message du clan Messi !

Publié le 31 janvier 2021 à 17h00 par La rédaction

Après la révélation du contrat pharaonique de Lionel Messi par la presse espagnole, tout le monde ne parle que de ça ainsi que du FC Barcelone. Le message posté par le frère de l'Argentin ne devrait rien arranger à cela.

Alors qu'il fait les gros titres depuis de très nombreuses semaines en raison de son avenir encore incertain, Lionel Messi fait de nouveau la Une de presse espagnole ce dimanche, mais pour une toute autre raison. Cette dernière a fait le lien entre la crise financière dans laquelle est plongé le FC Barcelone et la situation contractuelle de Lionel Messi. En effet, El Mundo a révélé le « contrat pharaonique qui ruine le Barça » ainsi que le montant auquel s'éleverait la prolongation de contrat que Messi a signé en 2017, soit plus de 555M€. Des révélations qui ne peuvent que faire parler. Et, alors que le FC Barcelone a tenté d'apaiser l'ampleur prise par ces informations en publiant un communiqué dans lequel on peut lire que « le club regrette que cela soit sorti publiquement [...] et va entamer des actions légales contre le journal El Mundo pour les préjudices causés » mais aussi que « Le Barça exprime son soutien absolu envers Lionel Messi, surtout face à une tentative de nuire à son image » , une nouvelle publication énigmatique pourrait venir rajouter une couche au feuilleton Messi.

« Les personnes qui démontrent ne pas vouloir être dans ta vie, il faut les laisser partir »