Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi sur le point de rejoindre Leonardo ? La réponse

Publié le 31 janvier 2021 à 15h45 par D.M.

Lionel Messi voudrait attendre le résultat des prochaines élections présidentielles au FC Barcelone avant de prendre une décision définitive sur son avenir.

« Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où » déclarait il y a quelques jours Leonardo dans les colonnes de France Football au sujet de Lionel Messi. L’attaquant argentin, arrivé en 2000, n’est pas certain de rester au FC Barcelone la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin prochain, La Pulga s’interrogerait sur son avenir en Catalogne après avoir déjà été proche d’un départ lors du dernier mercato estival..

« Messi ne sait pas ce qu’il va faire »