Barcelone - Polémique : Le Barça sort du silence pour le contrat XXL de Lionel Messi !

Publié le 31 janvier 2021 à 13h00 par T.M.

Ce dimanche, la presse espagnole a lâché une énorme bombe, révélant le contrat astronomique de Lionel Messi. Face à cette information, le club catalan a réagi.

Alors que le FC Barcelone est frappé de plein fouet par la crise financière, Lionel Messi pourrait ne pas y être étranger. En effet, ce dimanche, El Mundo révèle le « contrat pharaonique qui ruine le Barça ». Alors que l’Argentin a prolongé avec le club catalan en 2017, ce nouveau bail lui aurait assuré plus que 555M€. Des révélations tonitruantes, d’autres plus que des clauses incroyables ont été dévoilées comme celle liée à sa prolongation et qui aurait rapporté par moins de 115M€ à Messi. Ce dimanche, tout le monde ne parle donc que du contrat pharaonique de Lionel Messi.

« Le Barça exprime son soutien absolu envers Lionel Messi »