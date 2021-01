Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Très grande nouvelle pour le choc face au PSG !

Publié le 27 janvier 2021 à 6h00 par T.M.

Le 16 février, le PSG et le FC Barcelone s’affronteront pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle le club de la capitale pourrait avoir une très bonne nouvelle.

Le tirage au sort en a décidé ainsi, le PSG et le FC Barcelone joueront face à face lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. La dernière fois que les deux clubs s’étaient affrontés, c’était en 2017, lors de cette fameuse remontada dont tout le monde se souvient encore. Mais désormais, le Barça n’arrive pas vraiment en tant que favori pour cette rencontre, loin de là. Néanmoins, pour affronter Neymar, Kylian Mbappé et compagnie, Ronald Koeman pourrait bien compter sur une arme supplémentaire de taille.

Ansu Fati de retour ?

Cela fait maintenant de très longues semaines qu’Ansu Fati n’a plus porté le maillot du FC Barcelone. Touché au genou, l’ailier espagnol, très en vue en début de saison, a dû réaliser une longue rééducation pour se remettre en forme physiquement. Et selon les dernières informations de Marcelo Bechler, cela se passerait très bien pour la reprise d’Ansu Fati et il y aurait même un certain optimisme en Catalogne concernant sa présence contre le PSG. Compte tenu des problèmes offensifs du Barça, cela ne peut être qu’une excellente nouvelle.