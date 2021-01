Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Koeman ne lâche pas Griezmann !

Publié le 23 janvier 2021 à 15h10 par D.M.

Ronald Koeman a de nouveau pris la défense d’Antoine Griezmann en conférence de presse. L’attaquant est toujours sous leu des critiques après un début de saison moyen.

En grande difficulté financière, le FC Barcelone n’est pas non plus au mieux dans le domaine sportif. Le club catalan accuse un retard de dix points en Liga sur le leader, l’Atlético, et a été battu en finale de Supercoupe d’Espagne face à l’Athlétic Bilbao dimanche dernier (2-3). Malgré un doublé inscrit lors de cette dernière rencontre, Antoine Griezmann n’arrive toujours pas à faire l’unanimité au FC Barcelone. Auteur de cinq buts en Liga cette saison, l’international français peine à se montrer efficace et continue de faire l’objet de critiques.

« Il est toujours en train de se battre »