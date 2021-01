Foot - Barcelone

Barcelone : Une nouvelle polémique pour Antoine Griezmann ?

Publié le 19 janvier 2021 à 19h10 par La rédaction

Antoine Griezmann n'aurait pas fait que des heureux dans le vestiaire de Barcelone après avoir blâmé ses coéquipiers pour leur manque de communication, responsable selon lui de la défaite contre l'Athletic Bilbao (2-3) dimanche.

« Je crois que l'on a mal défendu. On ne s'est pas parlé. Ce sont des détails très importants qui font l'issue d'un match. Quand le ballon part ou quand il faut commencer à courir, il faut que quelqu'un crie. Parfois on crie et parfois non... ». Antoine Griezmann l'avait mauvaise après la défaite de Barcelone contre l'Athletic Bilbao (2-3 après prolongation) en finale de la Supercoupe d'Espagne dimanche soir. Auteur des deux buts barcelonais, l'international français a été décisif sur le terrain. En revanche, sa sortie médiatique après la rencontre n'aurait pas été au goût de ses partenaires...

Ter Stegen visé par les critiques de Griezmann ?