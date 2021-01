Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Le vestiaire du Barça remonté contre Antoine Griezmann ?

Publié le 20 janvier 2021 à 4h30 par T.M.

Suite à la défaite du FC Barcelone contre l’Athletic Bilbao en finale de Supercoupe d’Espagne, le vestiaire blaugrana aurait notamment Antoine Griezmann dans le collimateur.

Nouvelle grosse déconvenue pour le FC Barcelone ! Alors que le club catalan pensait se diriger tout droit vers un sacre en Supercoupe d’Espagne, les hommes de Ronald Koeman sont finalement tombés de très haut face à l’Athletic Bilbao (3-2). Le doublé d’Antoine Griezmann n’aura donc pas pu empêcher la défaite de son équipe et après la rencontre, le Français était d’ailleurs remonté. « Je crois que l'on a mal défendu. On ne s'est pas parlé. Ce sont des détails très importants qui font l'issue d'un match. Quand le ballon part ou quand il faut commencer à courir, il faut que quelqu'un crie. Parfois on crie et parfois non », avait lâché Griezmann.

Des propos qui ne passent pas inaperçus en interne !