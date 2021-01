Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : En l’absence de Messi, Antoine Griezmann reçoit un message fort !

Publié le 24 janvier 2021 à 6h45 par T.M.

En l’absence de Lionel Messi, suspendu, c’est Antoine Griezmann qui doit tirer le FC Barcelone vers le haut. Face à cette pression, Ronald Koeman a fait passer un message au Français.

Ce dimanche, le FC Barcelone affronte Elche en Liga. Une rencontre lors de laquelle Ronald Koeman devra à nouveau se passer de Lionel Messi. En effet, l’Argentin purge sa suspension suite à son coup de sang face à l’Athletic Bilbao en finale de la Supercoupe d’Espagne. Et en l’absence de l’Argentin, le Barça doit trouver de nouvelles solutions et forcément, compte tenu de l’investissement réalisé, les regards se tournent notamment vers Antoine Griezmann. En l’absence de Messi, c’est le Français qui doit être le leader du club catalan, ce qu’il a toutefois du mal à faire. D’ailleurs, Ronald Koeman ne veut pas mettre trop de pression à son joueur.

« Il donne toujours le maximum »