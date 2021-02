Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est déjà fixé pour le «nouveau Modric» !

Publié le 1 février 2021 à 11h45 par D.M.

Ciblé par Pablo Longoria pour prendre la succession de Morgan Sanson, Lovro Majer (Dinamo Zagreb) ne devrait pas rejoindre l’OM en cette fin de mercato hivernal.

Comme annoncé par le 10 Sport, Morgan Sanson a quitté l’OM pour rejoindre Aston Villa. Un départ qui contraint les dirigeants marseillais à explorer le marché afin de lui trouver un remplaçant au milieu de terrain. « Malheureusement on a eu cette offre, mais la situation financière du club a compté. On cherche une bonne solution pour le futur de l'OM, On va voir, mais là oui on est limite dans ce secteur. On ne s'attendait pas à ce que tout le monde parte. On va voir ce qu'on va retrouver » avait confié il y a quelques jours André Villas-Boas en conférence de presse. A la recherche d’un profil offensif, Pablo Longoria aurait ciblé Lovro Majer (23 ans), sous contrat avec le Dinamo Zagreb jusqu’en 2026 et considéré comme « le nouveau Modric » en Croatie.

Majer ne devrait pas rejoindre l'OM