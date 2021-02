Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau point de chute identifié pour Gueye ?

Publié le 1 février 2021 à 10h30 par G.d.S.S.

Poussé vers la sortie cet hiver par le PSG, Idrissa Gueye était notamment ciblé par Newcastle, mais l’international sénégalais aurait également des touches en Italie.

Dès le mois de septembre dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité qu’Idrissa Gueye (31 ans) gardait une très belle cote sur le marché anglais, et cette tendance s’est vérifiée avec l’intérêt de Newcastle pour le milieu de terrain du PSG cet hiver. Finalement, comme l’a révélé L’Equipe , Gueye a recalé les Magpies , mais un autre grand championnat étranger aurait des vues sur l’international sénégalais du PSG qui n’entre pas dans les plans de Mauricio Pochettino et Leonardo, et dispose d’un bon de sortir pour cet hiver.

Gueye ciblé par des clubs italiens