Mercato - OM : L'arrivée du nouveau Modric déjà bouclée par Longoria ? La réponse !

Publié le 1 février 2021 à 10h15 par A.M.

Alors que l'OM cherche un nouveau milieu de terrain, le nom de Lovro Majer circule avec insistance ces dernières heures. Mais ce dossier semble loin d'aboutir.

Bien que l'Olympique de Marseille ait déjà été très actif cet hiver, Pablo Longoria n'en probablement pas terminé avec le mercato qui s'achève pourtant ce lundi soir. Et pour cause, André Villas-Boas n'a pas caché sa volonté de voir débarquer un milieu de terrain afin de compenser le départ de Morgan Sanson. « Malheureusement on a eu cette offre, mais la situation financière du club a compté. On cherche une bonne solution pour le futur de l'OM, On va voir, mais là oui on est limite dans ce secteur. On ne s'attendait pas à ce que tout le monde parte. On va voir ce qu'on va retrouver », assurait l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.

Pas d'accord pour Lovro Majer ?