Mercato - ASSE : Puel face à un énorme danger pour Niang !

Publié le 1 février 2021 à 15h10 par La rédaction

En instance de départ, M’Baye Niang aurait été proche de rejoindre l’ASSE ce dimanche. Mais l’avenir de l’attaquant semble relancé après l’irruption dans ce dossier de Bologne.

En grande difficulté à Rennes, M’Baye Niang pourrait bien quitter la Bretagne dans les dernières heures du mercato. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 31 janvier, le Genoa est particulièrement intéressé par l’attaquant sénégalais et a trouvé un accord avec la formation dirigée par Julien Stéphan, mais le joueur est réticent à rejoindre le club de Gênes. A la recherche d’un attaquant, l’ASSE a sauté sur l’occasion et a commencé à négocier avec Niang et Rennes.

L'ASSE proche d'un accord avec Niang, mais...