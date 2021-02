Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande révélation à 10M€ dans l'opération Todibo !

Publié le 1 février 2021 à 11h00 par D.M.

Ne rentrant pas dans les plans de Ronald Koeman, Jean-Clair Todibo devrait être prêté jusqu’à la fin de la saison à l’OGC Nice. Une option d’achat de 10M€ devrait être incluse dans le deal.

La fin du calvaire pour Jean-Clair Todibo ? Arrivé au FC Barcelone en janvier 2019 en provenance de Toulouse, le défenseur central n’a jamais réussi à s’imposer au sein de l’équipe blaugrana et a enchaîné les prêts ces derniers mois. Après avoir porté le maillot de Schalke 04, Todibo a pris la direction du Benfica, mais sa situation au Portugal est compliquée. Le joueur ne rentre pas dans les plans de Jorge Jesus et devrait rejoindre une autre équipe. Courtisé par plusieurs formations de Serie A et par l’ASSE, Jean-Clair Todibo devrait terminer la saison avec l’OGC Nice.

Todibo prêté à Nice avec option d'achat