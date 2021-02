Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse est tombée dans le feuilleton Dele Alli !

Publié le 1 février 2021 à 10h10 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG depuis l’été dernier, Dele Alli ne devrait pas rejoindre le club de la capitale. Et une fois de plus, cet échec serait à mettre à l’actif de Daniel Levy.

Comme le10sport.com vous l’assurait le 26 décembre dernier, Mauricio Pochettino, qui n’était pas encore officiellement l’entraîneur du PSG, faisait de Dele Alli sa priorité hivernale devant Christian Eriksen. Depuis, les semaines se sont écoulées et plusieurs avancées ont eu lieu dans ce dossier. Que ce soit du côté du PSG avec Pochettino et le directeur sportif Leonardo ou au sein du clan Alli qui aurait été favorable à une arrivée au PSG. Néanmoins, l’opération Dele Alli ne devrait pas se concrétiser en cette ultime journée de mercato hivernal et pour la même raison que l’été dernier : Daniel Levy.

Daniel Levy aurait encore posé son véto