Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit une réponse pour cet international français !

Publié le 1 février 2021 à 6h00 par T.M.

Visiblement très intéressé par une arrivée de Tanguy Ndombele au PSG, Kylian Mbappé a reçu une réponse du joueur de Tottenham.

A 22 ans, Kylian Mbappé est actuellement en discussion avec Leonardo pour prolonger au PSG. En pleine réflexion, l’international français réclamerait quelques garanties pour continuer au Parc des Princes, surtout des garanties sportives. Mbappé voudrait notamment voir l’effectif de Mauricio Pochettino se renforcer et cela fait maintenant plusieurs mois qu’il a un nom en tête : Tanguy Ndombele. Ce dimanche, pour Téléfoot , Kylian Mbappé a d’ailleurs interpellé le joueur de Tottenham, lâchant : « Yo Tanguy. Félicitations pour tout ce que tu as fait cette année avec Tottenham et ton but aussi. Je ne sais pas si tu as fait exprès, mais j’aurais aimé que tu le fasses avec un autre maillot, tu le sais déjà ».

« Pourquoi pas plus tard »