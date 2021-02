Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est enfin réglé avec Neymar ?

Publié le 1 février 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

En discussions depuis un bon moment avec le PSG dans l’optique d’une prolongation de contrat, Neymar serait de plus en plus proche de fixer son avenir.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG travaille en coulisses pour boucler les prolongations de contrat de Kylian Mbappé et de Neymar, qui sont tout les deux engagés jusqu’en juin 2022 au Parc des Princes. Et alors que l’international français semble encore très loin d’avoir tranché sur la question, Neymar pourrait en revanche faire l’objet d’une grosse annonce dans les prochains jours…

Neymar bien parti pour prolonger

Comme l’a révélé le journaliste italien Nicolo Schira, les négociations entre le PSG et le clan Neymar seraient très bien avancées, et la prolongation de contrat de la star brésilienne pourrait donc être officialisées dans les prochains jours. Un premier soulagement pour le PSG, en attendant le verdict pour Mbappé…