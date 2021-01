Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle pépite de Leonardo sur le départ ?

Publié le 31 janvier 2021 à 20h15 par D.M.

Bloqué par la concurrence au PSG et trop vieux pour évoluer avec les U19, Yanis Saidani pourrait quitter Paris au terme de son contrat stagiaire. Le portier figurerait sur les tablettes de plusieurs clubs européens.

Le PSG a profité du dernier mercato estival pour renforcer un peu plus le poste de gardien de but. Leonardo a décidé de s’attacher définitivement les services de Sergio Rico, mais a également enrôlé Alexandre Letellier, formé à Paris et qui été libre de tout contrat depuis don départ de l’US Orléans. Arrivé au PSG durant l’été 2019, Keylor Navas fait toujours office de titulaire indiscutable. La hiérarchie semble clairement établie et certains portiers ont dû changer d’air afin de retrouver du temps de jeu et progresser. Ainsi, Marcin Bulka a été prêté à Carthagène et terminera la saison à Châteauroux, tandis que Garisonne Innocent et Alphonse Areola ont été cédés respectivement à Caen et Fulham.

Un espoir du centre de formation courtisé par de nombreux clubs européens