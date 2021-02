Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet McCourt en grand danger pour son avenir ?

Publié le 1 février 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Suite aux gros débordements survenus samedi au centre d’entraînement de l’OM, certains joueurs pourraient être amenés à remettre leur avenir en question, ce qui pourrait mettre en péril le projet McCourt.

« Cela fait 13 ans que je suis joueur de l’Olympique de Marseille. Je connais tout de ce club, je sais l’amour et la frustration qu’il peut susciter. Mais les évènements d’aujourd’hui m’attristent et sont inacceptables. Nous sommes des joueurs de football et une crise sportive ne peut en aucun cas justifier un tel déferlement de violence », indiquait Steve Mandanda samedi dans le communiqué diffusé par l’OM suite aux gros débordements survenus à la Commanderie, ou quelques centaines de supporters se sont introduits pour causer des dégâts considérables. Le témoignage du gardien marseillais en dit long sur la peine et la frustration qui prédominent dans le vestiaire de l’OM, ce qui pourrait logiquement avoir un impact sur le mercato.

Des départs à prévoir l’été prochain ?