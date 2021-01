Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Kylian Mbappé interpelle un international français !

Publié le 31 janvier 2021 à 12h45 par T.M.

Par le passé, il a été expliqué à plusieurs reprises que Kylian Mbappé aurait bien aimé voir Tanguy Ndombele débarquer au PSG. Une envie que n’a pas cachée l’attaquant parisien.

Après s’être révélé à Amiens, Tanguy Ndombele a ensuite totalement explosé sous le maillot de l’OL. Alors que ses performances sous le maillot lyonnais lui ont ouvert les portes de l’équipe, cela lui a également permis de rejoindre Tottenham à l’été 2019. Néanmoins, pour le milieu de terrain de 24 ans, sa carrière aurait pu être différente puisqu’elle aurait notamment pu s’écrire au PSG, qui était annoncé comme très intéressé par Ndombele. D’ailleurs, dans la capitale, Kylian Mbappé aurait même poussé pour voir son compatriote et ami le rejoindre. Toutefois, cela ne s’est finalement pas fait, au grand dam de Mbappé…

Mbappé regrette Ndombele à Paris !