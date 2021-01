Foot - PSG

PSG : Le message poignant de Neymar à Kylian Mbappé !

Publié le 31 janvier 2021 à 12h15 par D.M.

Neymar a évoqué sa relation avec Kylian Mbappé et n’a pas tari d’éloges à l’égard de son coéquipier au PSG.

Neymar et Kylian Mbappé sont les deux fers de lance du PSG. Et ce n’est un secret pour personne, les deux joueurs ont une très bonne relation et s’entendent aussi bien sur les terrains qu’en dehors. En janvier 2020, Kylian Mbappé avait évoqué sa relation avec le Brésilien lors d'un entretien accordé à Esporte Interativo : « La relation est fusionnelle. On est amis, on s'entend, on a les mêmes centres d'intérêt. On est deux jeunes joueurs, donc on s'entend très bien. On parle le même langage footballistique. Et on a d'autres activités en dehors du terrain ». Et ce dimanche, Neymar a, à son tour, évoqué son entente avec Kylian Mbappé.

« C’est un garçon en or »