Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se confirme sérieusement pour le départ de cet indésirable en Ligue 1 !

Publié le 1 février 2021 à 1h30 par La rédaction

Prêté du côté du Benfica Lisbonne cet été, Jean-Clair Todibo serait bel et bien proche de revenir en Ligue en rejoignant l'OGC Nice.

Rien ne va plus pour Jean-Clair Todibo. Prêté au Benfica Lisbonne pour gagner plus de temps de jeu, le défenseur de 21 ans pourrait revenir à Barcelone. Son expérience au Portugal ne se passe pas comme prévu, le joueur n’entrant pas dans les plans de Jorge Jesus (2 matchs toutes compétitions confondues cette saison). Son prêt devrait être brisé dans les prochains jours, et le FC Barcelone aurait déjà trouvé un autre club à qui laisser Todibo. Ainsi, l’ancien joueur de Toulouse pourrait faire son retour en Ligue 1. Après avoir recruté William Saliba, en prêt en provenance d'Arsenal, l’OGC Nice s’intéresserait à l'international U20 tricolore. Mieux encore, les négociations seraient en très bonnes voies.

L'arrivée de Jean-Clair Todibo à Nice serait imminente !