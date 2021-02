Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sur le point de boucler une opération à 10M€ ?

Publié le 1 février 2021 à 12h45 par D.M.

A la recherche d’un milieu de terrain, l’OM concentrerait désormais ses efforts sur Olivier Ntcham. Le club marseillais aurait même formulé une première offre dans ce dossier.

Les dernières heures du mercato hivernal sont agitées du côté de l’OM. Après avoir accueilli Pol Lirola, Arkadiusz Milik et Franco Tongya, Pablo Longoria cherche à boucler l’arrivée d’un milieu de terrain offensif, capable de remplacer Morgan Sanson parti à Aston Villa. Le dirigeant marseillais a coché le nom de plusieurs joueurs ces derniers jours, mais il n’a toujours pas réussi à dénicher la perle rare. Déterminé à renforcer l’effectif d’André Villas-Boas, Longoria a activé une piste de dernière minute, qui pourrait bien être la bonne pour l’OM.

Ntcham, nouvelle priorité de Longoria