Mercato - Officiel : Une pépite du PSG rejoint Brest !

Publié le 1 février 2021 à 18h04 par H.G. mis à jour le 1 février 2021 à 18h07

Comme annoncé ces dernières heures, Bandiougou Fadiga a rejoint le Stade Brestois dans le cadre d’un prêt en provenance du PSG.

En manque de temps de jeu au PSG, Bandiougou Fadiga va avoir l’occasion d’obtenir davantage de minutes en seconde partie de saison. Et pour cause, il était annoncé ces dernières heures que le milieu de 20 ans formé à Paris allait rejoindre le Stade Brestois, et son arrivée a été officialisé ce lundi en fin d’après-midi par le club breton. La jeune pépite du PSG rejoint l’écurie entrainée par Olivier Dall’Oglio dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat qui pourrait atteindre 5,5 M€, bonus compris. Bandiougou Fadiga portera le numéro 29 en Bretagne.