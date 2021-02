Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va boucler une opération à 5,5 M€ !

Publié le 1 février 2021 à 17h50 par H.G. mis à jour le 1 février 2021 à 17h51

Alors que Bandiougou Fadiga est annoncé avec insistance vers le Stade Brestois dans le cadre d’un prêt, le montant de l’option d’achat intégrée à l’opération est désormais connu.