Mercato - PSG : Mauricio Pochettino lâche une précision importante sur Sergio Ramos !

Publié le 1 février 2021 à 23h45 par B.C. mis à jour le 1 février 2021 à 23h48

Alors que ses dernières déclarations concernant Sergio Ramos ont beaucoup fait parler en Espagne, Mauricio Pochettino a tenu à mettre les choses au clair concernant le capitaine du Real Madrid.

Tout comme Lionel Messi, Sergio Ramos arrive en fin de contrat avec le Real Madrid, et comme avec l’Argentin, le PSG suit attentivement la situation. Le club de la capitale pourrait se positionner sur le capitaine merengue si ce dernier ne parvenait pas à trouver un accord pour sa prolongation avec Florentinio Pérez avant l’été prochain. Interrogé sur le sujet par Marca il y a quelques jours, Mauricio Pochettino semblait particulièrement emballé à l’idée d’enrôler l’international espagnol. Cependant, l’entraîneur du PSG a tenu à mettre les choses au clair sur le dossier Sergio Ramos au micro de RMC .

« Je n’ai jamais parlé de Sergio »