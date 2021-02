Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avenir, prolongation… Pochettino répond à Mbappé !

Publié le 1 février 2021 à 19h10 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé a dernièrement annoncé qu’il avait besoin de temps pour trancher sur son avenir, Mauricio Pochettino a estimé que cette mise au point de l’international français est quelque chose de bénéfique.

« Oui bien sûr ça discute. J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Mais Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion » a dernièrement expliqué Kylian Mbappé au sujet de son avenir. Sauf que le temps presse pour le PSG avec son international français dans la mesure où il arrivera au terme de son contrat le 30 juin 2022. Faute de prolongation, Paris n'aurait d’autre choix que de s’en séparer l’été prochain pour ne pas s’exposer à la possibilité qu’il s’en aille librement un an plus tard, et ce dans un contexte où le Real Madrid est annoncé avec instance comme étant sur ses traces.

« C’était une bonne chose de sa part »