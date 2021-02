Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Boudebouz est passé proche d'un départ de dernière minute !

Publié le 1 février 2021 à 23h30 par La rédaction

En difficulté à Saint-Étienne, Ryad Boudebouz se serait vu proposer l'opportunité de quitter les Verts en ce dernier jour de mercato. Proposition refusée par le joueur.

Passé tout prêt de rejoindre le Qatar Sports Club l'été dernier, Ryad Boudebouz avait déjà pris la décision de rester à l'ASSE et ce, malgré le fait qu'il n'entrait plus vraiment dans les plans de Claude Puel. Alors qu'il a récemment été sorti du placard par son coach afin d'essayer de relancer la machine, Ryad Boudebouz connaît des temps compliqués avec un temps de jeu amoindri (seulement 10 matchs joués sur 22 disputés par l'ASSE). Même lorsque l'équipe a été décimée par des cas de coronavirus, l'international algérien est resté cloué au banc. Une situation qui aurait de nouveau pu le pousser vers la sortie cet hiver, et pourtant, Ryad Boudebouz n'a pas souhaité laisser tomber les Verts .

Boudebouz fidèle à l'ASSE