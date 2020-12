Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les révélations de Boudebouz sur son transfert avorté...

Publié le 5 décembre 2020 à 13h45 par A.D.

Cet été, Ryad Boudebouz serait passé tout près de rejoindre le Qatar Sports Club. Alors qu'il est finalement resté à l'ASSE, le milieu offensif de Claude Puel a révélé pourquoi il a refusé de partir.

Alors qu'il n'avait pas du tout les faveurs de Claude Puel en début de saison, Ryad Boudebouz aurait pu quitter l'ASSE cet été. En effet, l'international algérien aurait été proche de rejoindre le Qatar Sports Club. A tel point qu'il se serait rendu sur place pour visiter les installations des Kings . Toutefois, il n'aurait pas été convaincu lors de son voyage à Doha et aurait préféré décliner l'offre du Qatar Sports Club. Lors d'un entretien publié dans les colonnes du Progrès , Ryad Boudebouz a révélé les raisons de son transfert avorté au Qatar Sports Club.

«Ce n’était pas du tout ce que je recherchais»