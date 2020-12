Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo laissé sur le carreau par Zidane pour Szoboszlai ?

Publié le 5 décembre 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

Le PSG et le Real Madrid devraient se disputer un énorme bras de fer pour le recrutement de Dominik Szoboszlai. Pour mettre toutes les chances de son côté, Zinedine Zidane aurait déjà discuté avec le joueur en vue du prochain mercato hivernal. Flatté par l'intérêt du technicien français, Dominik Szoboszlai pourrait se laisser tenter par un départ vers le Real Madrid.

Lors des dernières fenêtres de transferts, Leonardo s'est activé pour renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel. Pour se faire, le directeur sportif du PSG a offert à la fois Danilo Pereira, Rafinha, Ander Herrera et Idrissa Gueye au coach allemand. Malgré tout, Leonardo ne voudrait pas en rester là et espérerait toujours étoffer l'entre jeu du PSG. Pour se faire, l'ancien du Milan AC aurait identifié le profil du jeune talent du RB Salzbourg : Dominik Szoboszlai. Toutefois, Leonardo ne serait pas seul sur ce dossier et devrait se méfier grandement de Zinedine Zidane, le coach du Real Madrid.

Zinedine Zidane aurait contacté Dominik Szoboslai

D'après les indiscrétions de Bild , Zinedine Zidane en pincerait également pour Dominik Szoboslai. A en croire le média allemand, le coach du Real Madrid n'aurait pas perdu de temps sur ce dossier, puisqu'il aurait déjà bougé son petit doigt. Pour prendre les devants et battre la concurrence du PSG, Zinedine Zidane aurait personnellement passer un coup de fil à Dominik Szoboslai. Lors de cet appel téléphonique réalisé ces derniers jours, le technicien français aurait ouvert les discussions et tenté de convaincre la pépite hongroise de 20 ans de le rejoindre au Real Madrid dès le mois de janvier. Mais qu'en pense le principal intéressé ?

Szoboslai prêt à répondre à l'appel de Zidane ?