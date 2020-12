Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ryad Boudebouz se livre sans détour sur son calvaire !

Publié le 5 décembre 2020 à 0h00 par La rédaction

Alors que l’ASSE est au plus mal en ce moment, Claude Puel aurait décidé de donner un bon de sortie à certains cadres comme Ryad Boudebouz.

Claude Puel n’a toujours pas trouvé la solution. L’ASSE pointe aujourd'hui à une inquiétante 15e place en Ligue 1. Après de nombreux départs lors du dernier mercato, l'entraîneur stéphanois a choisi de miser sur la jeunesse et à mis de côté plusieurs cadres du vestiaire comme Stéphane Ruffier, Wahbi Khazri ou Ryad Boudebouz. Si ce dernier a déjà affirmé son intention de rester au club le plus longtemps possible, l’Algérien n’a joué que 2 matchs mais a affirmer respecter les choix de Claude Puel.

« Toujours respecter, même si tu n’es pas d’accord »