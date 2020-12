Foot - ASSE

ASSE - Malaise : L'énorme coup de gueule de Claude Puel !

Publié le 1 décembre 2020 à 9h30 par A.M.

Alors que Claude Puel est régulièrement critiqué pour les choix forts qu'il a opérés depuis son arrivée, l'entraîneur de l'ASSE a décidé de mettre les choses au clair.

Les premiers mois de Claude Puel n'ont pas été de tout repos sur le banc de l'AS Saint-Etienne. Il faut dire que l'ancien maganer de Leicester n'a pas hésité à faire des choix très fort, se passant notamment de plusieurs cadres afin de placer son projet sous le signe de la jeunesse. Dans cette optique, Stéphane Ruffier a été mis à l'écart tandis que Yohan Cabaye et Loïc Perrin n'ont pas été conservés avant que Yann M'Vila et Loïs Diony ne soient cédés à l'Olympiakos et Angers. Dans le même temps, Claude Puel s'appuie sur les jeunes du centre de formation, ce qui a dû mal à porter ses fruits compte tenu des résultats de l'ASSE depuis le début de saison. Et alors que Wahbi Khazri ou encore Ryad Boudebouz reviennent petit à petit dans la rotation, Claude Puel tient à rappeler qu'il compte sur tout le monde.

«Personne n’est écarté, il n’y a pas de jeunes ou moins jeunes»