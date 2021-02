Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a déjà identifié sa priorité pour... l'été prochain !

Publié le 1 février 2021 à 22h30 par A.M.

Très intéressé par le profil d'Amine Adli, révélation de Ligue 2 avec Toulouse, l'OM compte bien revenir à la charge l'été prochain pour le jeune milieu de terrain.

Le temps presse pour l'Olympique de Marseille. En effet, mercato fermera ses portes ce lundi soir et Pablo Longoria tente encore désespérément de recruter un milieu de terrain afin de compenser le départ de Morgan Sanson. Mais alors que le dirigeant espagnol s'est montré particulièrement efficace jusque-là, il semble se heurter à ce dossier. Le head of football de l'OM a multiplié les pistes, et les échecs. Malgré tout, certains dossiers devraient lui permettre d'être actif l'été prochain.

Longoria prévoit de revenir à la charge pour Adli