Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino en rajoute une couche sur son arrivée !

Publié le 1 février 2021 à 21h15 par La rédaction

Invité de Top of the Foot ce lundi sur RMC, Mauricio Pochettino est de nouveau revenu sur son arrivée à la tête du PSG.

Arrivé cet hiver pour succéder à Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a pris les rênes de l'effectif parisien, comme annoncé par le 10 Sport dès le 24 décembre. Ancien défenseur du PSG entre 2001 et 2003, le technicien argentin ne cesse de s'enflammer pour son retour dans la capitale, lui qui était libre de tout contrat depuis son départ de Tottenham en novembre 2019. Une fois encore, Mauricio Pochettino s'est confié sur son choix, motivé par une forte excitation et une ambition à la hauteur de celle du club. Bref, un cocktail d'ingrédients primordiaux qui ont poussé Pochettino à accepter la proposition du PSG.

« Je crois que c’était le moment parfait pour rejoindre ce projet »