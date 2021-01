Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino s’enflamme pour son arrivée à Paris !

Publié le 29 janvier 2021 à 11h45 par D.M. mis à jour le 29 janvier 2021 à 11h47

Nommé au poste d’entraîneur du PSG à la place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino est revenu sur son arrivée à Paris.

Libre depuis son départ de Tottenham en novembre 2019, Mauricio Pochettino a repris du service. Comme annoncé par le 10 Sport dès le 24 décembre, le technicien argentin a rejoint le PSG pour prendre la succession de Thomas Tuchel, licencié après une rencontre face au RC Strasbourg. Annoncé un temps du côté du Real Madrid ou du FC Barcelone, Pochettino est revenu sur son choix de rejoindre le PSG. « Suis-je quelqu’un qui a dit « non » au Real et au Barça ? C’est pas ça, même si ça a beaucoup fait parler. Nous respectons beaucoup les équipes qui ont pu s’intéresser à nous (Pochettino et son staff). Bien sûr, j’ai été approché par des clubs, mais le seul qui nous a fait une offre et qui nous a montré de l’intérêt a été le PSG. Et c’était le projet idéal » a-t-il déclaré dans un entretien à Marca.

« Toutes les conditions étaient réunies pour dire oui »