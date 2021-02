Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino fait une grande annonce sur l’avenir de Neymar et Mbappé !

Publié le 1 février 2021 à 18h45 par B.C.

Invité de Top of the Foot ce lundi sur RMC, Mauricio Pochettino a affiché sa confiance concernant les prolongations de Kylian Mbappé et Neymar, sous contrat jusqu’en juin 2022.

Recrutés par le PSG à l’été 2017, Neymar et Kylian Mbappé sont à la croisée des chemins. Les deux stars du club de la capitale n’ont plus qu’une année et demie de contrat et le temps presse pour leur prolongation. Si aucun accord n’était trouvé dans les prochains mois, le PSG pourrait en effet être dans l’obligation de s’en séparer lors du mercato estival, afin d’éviter de les voir partir gratuitement l’été suivant. Comme vous l’a révélé le10sport.com ce lundi, aucun accord n’a encore été trouvé pour la prolongation de Neymar, mais le Brésilien a clairement affiché son envie de poursuivre son carrière dans la capitale. Cependant, la tendance semble moins favorable pour le renouvellement de Kylian Mbappé, en plein doute pour son avenir. Interrogé sur le sujet par RMC , Mauricio Pochettino se montre confiant.

« Je pense que Neymar et Mbappé vont rester »