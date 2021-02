Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Toujours pas d’accord entre le PSG et Neymar…

Publié le 1 février 2021 à 13h15 par Alexis Bernard

S’il a une nouvelle fois publiquement affirmé qu’il voulait rester au PSG, Neymar n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat.

Neymar ne se cache plus. Il est heureux à Paris et il l’affirme haut et fort. Et notamment au micro de TF1, à l’occasion d’une interview accordée à l’émission populaire « Sept à huit » : « Je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je me suis adapté... Je suis plus calme. Je suis très heureux ici Je veux rester au PSG, j'espère que Kylian restera aussi. Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters de Paris ! On veut que le PSG soit une grande équipe ». Malgré cette volonté affichée, Neymar et le PSG n’ont toutefois pas encore trouvé d’accord.

Ça discute encore…