Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante de Neymar sur son avenir !

Publié le 31 janvier 2021 à 20h10 par A.C.

Neymar, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, s’est exprimé au sujet de sa situation dans la capitale.

Son avenir fait toujours couler énormément d’encre. En Espagne, la presse continue d’évoquer un possible retour de Neymar au FC Barcelone, alors que le club catalan semble être dans une situation très précaire. Mais le Brésilien, semble heureux au Paris Saint-Germain. Nous vous avions déjà évoqué sur le10sport.com en juillet dernier le changement radical de Neymar, qui semble enfin être épanoui à Paris, sur le terrain comme en dehors. Un très bon point pour une possible prolongation, grand objectif de Leonardo et dossier très chaud, à en croire les récentes indiscrétions.

« Je suis très heureux ici. Je veux rester au PSG »