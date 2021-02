Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi va-t-il débarquer au PSG ?

Publié le 2 février 2021 à 8h00 par La rédaction

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi suscite la convoitise des plus grands clubs européens, à commencer par le Paris Saint-Germain. Mais selon vous, l’Argentin rejoindra-t-il la capitale française l’été prochain ?

À moins de six mois de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi continue d’alimenter les rumeurs. Désireux de quitter la Catalogne l’été dernier, l’Argentin était finalement resté sans pour autant prolonger. Un nouveau bail avec le Barça n’est pas d’actualité pour Messi, surtout après les dernières révélations de la presse espagnole concernant son contrat mirobolant chez les Blaugrana . Selon Marca , cette fuite pourrait être la goutte d’eau faisant déborder le vase, et amener Lionel Messi à plier bagage à l’issue de la saison, de quoi arranger les affaires des prétendants.

Messi à Paris ?