Mercato - PSG : Mauricio Pochettino ouvre la porte à Lionel Messi !

Publié le 1 février 2021 à 19h45 par B.C.

Alors que Leonardo a reconnu que le PSG était attentif à la situation de Lionel Messi, Mauricio Pochettino a confirmé que l’arrivée de l’Argentin serait bénéfique à son équipe, tout en restant mesuré sur le sujet.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi est encore très loin d’une prolongation avec le FC Barcelone. Le PSG est donc attentif à la situation de l’Argentin en Catalogne, et Leonardo n’a pas hésité à confirmer qu’il se tenait prêt dans ce dossier. « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près », indiquait récemment le directeur sportif du PSG à France Football , des paroles qui ont fait grincer des dents du côté du Barça. Interrogé sur cet intérêt par RMC ce lundi, Mauricio Pochettino a reconnu que le club de la capitale frapperait un grand coup en enrôlant la Pulga , mais l’entraîneur argentin reste mesuré.

« Messi ? Un club comme le PSG doit être attentif à toutes les options »